Donne: Draghi a terza sessione plenaria del G20 Empower, diseguaglianze di genere ancora significative

- Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio in occasione della terza sessione plenaria del G20 Empower, che si è svolta oggi. In merito alle disuguaglianze di genere, il presidente del Consiglio ha ricordato come le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; solo il 21,9 per cento di tutti i ministri nel mondo sono donne. G20 Empower è un forum importante per affrontare le disuguaglianze di genere, secondo Draghi, e in qualità di Presidenza del G20, l'Italia sostiene pienamente questo sforzo. Il presidente del Consiglio ha poi ribadito come siamo ancora lontani dal raggiungere una reale parità di genere. Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparità, secondo Draghi, i primi rafforzando i servizi per l'infanzia, le imprese trovando il modo di adattare i propri luoghi di lavoro alle esigenze delle madri lavoratrici. Dobbiamo inoltre pretendere più informazioni da parte delle aziende sul divario salariale di genere. (segue) (Res)