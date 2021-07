Donne: Draghi a terza sessione plenaria del G20 Empower, diseguaglianze di genere ancora significative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il premier, in questo contesto, le aziende dovrebbero garantire che sia preselezionato per le candidature un numero sufficiente di donne qualificate. I governi possono inoltre fare di più per aumentare il numero di donne nella scienza e nei settori correlati in rapida crescita. Le decisioni che assumiamo oggi determinano come la nostra società evolverà in futuro, ha poi rilevato Draghi, e sta a noi dare potere ad una nuova generazione di donne e costruire un mondo migliore e più equo, secondo quanto riferisce Palazzo Chigi. Il G20 Empower è il gruppo di lavoro che, sotto l'egida del G20, riunisce rappresentanti del settore privato e rappresentanti dei governi dei Paesi membri per promuovere l'emancipazione delle donne in posizioni di leadership. I risultati del lavoro delle tre sessioni plenarie saranno condivisi durante la Conferenza ministeriale sull’Empowerment femminile in programma il prossimo 26 agosto. (Res)