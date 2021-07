Milano 2021: Albertini, ticket con Bernardo? Contento se mi lasciano in pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Probabilmente non presenterà una sua lista alle prossime comunali di Milano l’ex sindaco Gabriele Albertini. “Non credo, ci sono un po’ di complicazioni”, ha detto Albertini ai giornalisti che glielo chiedevano, a margine della presentazione del libro “Emirati: nulla è impossibile” di Giovanni Bozzetti. Rispetto all’ipotesi di un ticket con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, l’ex primo cittadino ha detto: “Sono contento se mi lasciano in pace, perché la campagna elettorale è una grande fatica. La facevo a chi me l’ha chiesta come piacere, per gratitudine e per riconoscenza. Se posso starmene tranquillo…”. A chi gli chiedeva se non sia stanco del “tira e molla”, infine, Albertini ha risposto: “Non sono io che tiro e che mollo”. (Rem)