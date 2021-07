Lavoro: Uiltrasporti, domani incontro con Orlando su appalti e logistica, ​contrastare illegalità e sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, sottolinea che ci sono "aspettative importanti" per l'incontro che si terrà domani tra il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, "e le parti sociali stipulanti il contratto dei trasporti e della logistica. L'incontro verterà sul problema degli appalti e dello sfruttamento presente nell'intera filiera", ricorda Tarlazzi. "Serve una maggior qualificazione delle aziende appaltatrici per evitare lo sfruttamento che dequalifica il servizio ed impoverisce il settore. Ora si appalta non per logiche organizzative ma solo per risparmiare sul costo, in un tessuto produttivo dove le aziende di piccola dimensione alimentano una infinita catena di appalti per la quale servirebbero anche più controlli da parte degli organi competenti, mettendo fuori mercato quelle che non investono su salute e sicurezza", spiega Tarlazzi, secondo cui "occorre introdurre una normativa vigente sulla parità di trattamento economico e normativo per tutta la filiera dell'appalto con l'applicazione dello stesso contratto di lavoro e altrettanto una responsabilità dell'azienda leader che non può chiamarsi Fuori dalle proprie responsabilità per ciò che succede nella filiera".(Com)