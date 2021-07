Roma 2021: Gualtieri, siamo e saremo una squadra, unità fondamentale per rilancio città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo e saremo una squadra, una grande coalizione unità aperta ed inclusiva. Questo è il metodo che utilizzeremo dalla campagna alla sfida del governo della città”. Lo ha affermato il candidato sindaco del Partito democratico nella Capitale, Roberto Gualtieri inaugurando il proprio comitato elettorale. “L’unità di questa città è la risorsa più importante per il suo rilancio e noi siamo fiduciosi che la Capitale possa cambiare”, ha aggiunto. “Siamo umiliati ed offesi - ha chiarito - per doverci occupare in questa campagna elettorale di cose che in altre città sono scontate ma qui no, come la gestione dei rifiuti o il taglio dell’erba nei prati”. “Roma - ha concluso - ha diritto ad altro: ad una visione, ad un futuro”. Di certo “serve una città che include e che non lascia indietro nessuno”. (Rer)