Toscana: Bezzini, mancano 200 medici per copertura turni su territorio

- “A causa della grave carenza di personale medico nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, le aziende sanitarie si trovano in difficoltà a garantire la copertura dei turni delle postazioni di emergenza territoriale, infatti le unità mediche mancanti, si aggirano attorno alle 200 unità”. Così l’assessore regionale toscano alla Sanità Simone Bezzini risponde in Aula all’interrogazione della consigliera regionale Silvia Noferi (M5s). Bezzini ha precisato che “riguardo alla Asl sud est sono state scorse le graduatorie di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza e di dirigente medico di medicina interna” e che nemmeno “il percorso formativo per il reperimento di personale medico per emergenza-urgenza ha dato i risultati auspicati”. (segue) (Ren)