Kirghizistan: cittadino arrestato dalla Turchia, Bishkek convoca ambasciatore

- Il governo del Kirghizistan ha convocato l’ambasciatore turco a Bishkek, Ahmet Dogan, per protestare contro l’arresto di Orhan Inandi, uomo con cittadinanza turca e kirghisa arrestato settimane fa con l’accusa di essere un dirigente del movimento gulenista, che fa capo all’oppositore Fethullah Gulen, l’uomo che Ankara considera la mente dietro il fallito colpo di Stato del 2016. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri kirghiso, precisando di aver chiesto il rimpatrio di Inandi e sottolineando che l’arresto è “un fatto inaccettabile”. Il diplomatico, da parte sua, ha rilevato come l’uomo abbia anche cittadinanza turca. Inandi è a capo di una catena di scuole turche nel Paese centrasiatico. È scomparso alla fine del mese di maggio, con familiari e sostenitori che hanno subito puntato il dito contro la Turchia. Ankara, infatti, ritiene che le scuole facciano parte di quella che definisce come “Organizzazione terroristica di Fethullah (Feto)”. Questa settimana il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ammesso per la prima volta che Inandi, descritto come “rappresentante della Feto in Asia centrale”, è stato arrestato e portato in Turchia dai servizi segreti di Ankara. Il tutto avviene pochi giorni dopo la visita in Turchia del nuovo presidente kirghiso, Sadyr Japarov, che ad Ankara aveva espresso la volontà di rafforzare la cooperazione politica, economica e militare tra i due Paesi. (Res)