Toscana: Bezzini, campagna vaccinale va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale toscano alla salute Simone Bezzini ha risposto in aula a un'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi (Lega), in merito alla campagna vaccinale durante la stagione estiva. Il portavoce dell'opposizione ha chiesto se la Regione sia a "conoscenza di appuntamenti vaccinali spostati, quanti sono e quali sono le ragioni alla base di questi provvedimenti e se sono state apportate modifiche al piano vaccinale. Quale sia la pianificazione nazionale e regionale dei vaccini relativa agli spostamenti sia dei cittadini toscani, sia di quelli provenienti da altre regioni per le vaccinazioni estive". Bezzini ha risposto: "Per quanto riguarda gli spostamenti, questi sono stati fatti in autonomia dalle aziende sanitarie e in gran parte sono dovuti ad aggiustamenti della programmazione derivanti dall'allungamento del periodo della seconda dose, sulla base delle indicazioni della struttura commissariale e dalle novità scaturite dalle autorizzazioni sui target del vaccino AstraZeneca". Gli effetti degli spostamenti, ha spiegato ancora Bezzini, "sono stati comunque limitati. Sicuramente in alcuni casi avranno creato dei disagi, ma complessivamente la campagna vaccinale va avanti celermente". (segue) (Ren)