Toscana: Bezzini, campagna vaccinale va avanti (2)

- Ad oggi, secondo Bezzini, "sono state utilizzate 3milioni 216mila 453 dosi, di cui 2milioni 42mila 441 prime dosi e 1milione 174mila 12 dosi per ciclo completo". Gli spostamenti "sono consentiti soltanto in casi eccezionali: per motivi sanitari o di grave necessità certificabili, ad esempio per motivi di lavoro. Per quello che riguarda all'intervallo tra la prima e seconda dose nelle persone estremamente vulnerabili esistono condizioni cliniche che possono pregiudicare lo spostamento della seconda dosi, pertanto si rimanda alla valutazione del medico". In merito alla somministrazione dei vaccini a cittadini temporaneamente fuori regione o fuori provincia, "il commissario straordinario fa riferimento a casi eccezionali di lavoratori e turisti che soggiornano per un periodo di permanenza congruo e in ogni caso al momento non disponiamo di dosi da dedicare a questa attività, senza che ciò pregiudichi la salvaguardia delle seconde dosi e delle prime già prenotate". L'obiettivo prioritario di queste settimane "è quello di confermare tutte le vaccinazioni di richiamo e tutte le prime somministrazioni messe in agenda. Credo che lo raggiungeremo". (Ren)