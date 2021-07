Roma 2021: Gualtieri, vogliamo e possiamo cambiare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione dimostra che a Roma si può governare bene: siamo i migliori sui vaccini ed i peggiori su rifiuti e trasporti. Vogliamo cambiare la città e sappiamo che possiamo cambiarla”. Così il candidato sindaco del Partito democratico nella Capitale, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del proprio comitato elettorale. Comitato che “sarà una casa aperta a tutti perché per cambiare serve unità: chiederemo a tutti i romani il contributo per cambiare la città e farla crescere per essere una grande capitale europea”. (Rer)