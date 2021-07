Lombardia: in Consiglio regionale dibattito su carenza medici di base e piano vaccinale autunnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune mozioni all'ordine del giorno della seduta di oggi hanno avuto come tema la carenza di medici di base.Due di queste mozioni sono state trattate in modo abbinato, proposte l'una dalla Lega con primo firmatario Roberto Anelli (e sottoscritta anche da Simona Tironi di Forza Italia) e l'altra dal Movimento 5Stelle (primo firmatario Andrea Fiasconaro) e illustrate rispettivamente da Emanuele Monti e da Gregorio Mammì. L'obiettivo della versione finale del testo approvato è quello di risolvere non solo le problematiche legate alle carenze e all'emergenza, ma anche di rimettere al centro il ruolo della medicina di famiglia. Anche perché, si legge nel documento, "si stima che nell'arco temporale 2018/28 andranno in pensione oltre 4000 medici di famiglia". La mozione della Lega, al cui dispositivo hanno contribuito anche alcuni emendamenti di Simona Tironi e di Gregorio Mammì, impegna la Giunta a farsi portavoce presso il Governo nazionale affinchè provveda a incrementare i finanziamenti per le borse di studio, ad anticipare la fine dell'attuale corso di formazione per medici di base (mantenendo invariato il monte ore curriculare per avere a disposizione come effettivi i 379 tirocinanti), a prevedere premialità per i medici che decidono di aumentare il massimale degli assistiti. (segue) (Rem)