Imprese: Eni annuncia una rilevante scoperta a olio nel Blocco Ctp 4, nell’Offshore del Ghana

- Eni annuncia una significativa scoperta a olio sul prospetto esplorativo denominato Eban, nel Blocco Ctp 4, nell’Offshore del Ghana. Lo rende noto Eni attraverso un comunicato. Eban 1X è il secondo pozzo perforato nel Blocco Ctp 4, dopo la scoperta di Akoma. Le stime preliminari indicano un potenziale complessivo del sistema Eban–Akoma tra i 500 e i 700 milioni di barili di idrocarburi in posto. Il pozzo esplorativo Eban-1X si trova approssimativamente a 50 chilometri dalla costa ghanese e a circa 8 chilometri a nordovest dall’hub produttivo di Sankofa, dove è localizzata l’unità galleggiante di produzione e stoccaggio (Fpso) John Agyekum Kufuor. Il pozzo è stato perforato dalla nave di perforazione Saipem 10000 in una profondità d’acqua di 545m e ha raggiunto una profondità (misurata) totale di 4179 metri. Eban-1X ha incontrato una singola colonna mineralizzata ad olio leggero sino a 3949 metri (profondità verticale), in un intervallo di 80 m di sabbie di età Cenomaniana senza incontrare contatti. (segue) (Com)