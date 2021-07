Imprese: Eni annuncia una rilevante scoperta a olio nel Blocco Ctp 4, nell’Offshore del Ghana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova scoperta - prosegue la nota - è stata valutata attraverso una approfondita analisi dei dati sismici 3D e dall’acquisizione dei dati in pozzo comprendenti misure di pressione, campionamenti dei fluidi e prova di produzione effettuata con tecnologie avanzate. I dati di pressione, dei fluidi e le proprietà del reservoir sono consistenti con la scoperta di Akoma e il vicino campo di Sankofa. I dati dal test di produzione indicano una produttività stimata intorno a 5.000 barili/giorno, in linea con la media dei pozzi di Sankofa. Gli idrocarburi in posto tra il campo di Sankofa e il sistema di Eban Akoma sono stimati in oltre 1,1 miliardi di barili di olio equivalente con possibile ulteriore potenziale da verificare con un altro pozzo di delineazione. La nuova scoperta, grazie alla sua vicinanza alle infrastrutture produttive esistenti, può essere portata velocemente in produzione con un collegamento sottomarino alla Fpso John Agyekum Kufuor, collegamento che permetterà di estendere il plateau produttivo e incrementare la produzione. La scoperta di Eban testimonia il successo della strategia “infrastructure-led” che Eni sta portando sistematicamente nel mondo nelle vicinanze dei suoi core assets produttivi. (Com)