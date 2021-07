Covid: Messico si candida ad ospitare fase III del vaccino italiano ReiThera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico si candida ad ospitare la fase III del test del vaccino italiano ReiThera contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, aggiornando in conferenza stampa il bilancio delle azioni governative per sulla campagna vaccinale. Riportando quanto emerso nel corso della riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del G20 tenuta a fine giugno a Matera e Brindisi, Ebrard ha parlato di "due accordi specifici. Con Italia, faremo il possibile per portare in Messico la fase III di ReiThera, il vaccino italiano che è in uno stadio abbastanza avanzato", mentre si dovrebbe chiudere l'intesa per la fase III di test sul vaccino francese Sanofi. "Con questo aumentiamo le opzioni per vaccinare la popolazione", ha aggiunto. Il ministro ha quindi ricordato che ad oggi sono stati vaccinati 60 milioni di messicani, a un ritmo che permetterà di superare quota 70 milioni a metà luglio e 80 milioni ad agosto. (segue) (Mec)