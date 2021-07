Covid: Messico si candida ad ospitare fase III del vaccino italiano ReiThera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi le autorità sanitarie messicane hanno concesso l'uso in emergenza di sette vaccini contro il nuovo coronavirus: i prodotti cinesi di CanSino e SinoVac, l'indiano Covaxin (Udi cui però il governo no ha al momento acquistato ancora nessuna dose) e lo Pfizer/BioNTech, che da fine giugno può essere somministrato anche ai ragazzi sopra i 12 anni. A questi va aggiunto il farmaco sviluppato dall'Università di Oxford e AstraZeneca. Grazie a un accordo stretto l'estate scorsa, quest'ultimo vaccino viene prodotto e confezionato nel laboratorio messicano di Liomont, usando il principio attivo elaborato in Argentina presso l'istituto biotecnologico mAbxience (Gruppo Insud). Da qui, il vaccino AstraZeneca ha iniziato ad essere distribuito nel resto della regione, eccezion fatta per il Brasile che ha gettato le basi per una sua produzione autonoma. C'è poi lo Sputnik V, il sviluppato dall'istituto Gamaleya, e che il Messico - primo Paese in America latina - ha iniziato a produrre sul proprio territorio utilizzando il principio attivo in arrivo dalla Federazione Russa. Infine c'è il vaccino monodose della Johnson & Johnson, le cui prime dosi consegnate dagli Stati Uniti sono state destinate a vaccinare la popolazione a ridosso della frontiera nord, per accelerare la ripresa degli spostgamenti e le attività commerciali binazionali. (segue) (Mec)