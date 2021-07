Covid: Messico si candida ad ospitare fase III del vaccino italiano ReiThera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese ha introdotto il sistema di misurazione del grado di emergenza con un semaforo a quattro colori – rosso, arancione, giallo e verde – a giugno 2020, con aggiornamenti ogni due settimane. Per ognuno di questi vengono indicate le linee guida rispetto a cinque diversi parametri: attività lavorative, attività in spazi pubblici all'aperto e al chiuso, attività per le persone a rischio, attività scolastiche e misure di salute pubblica e di lavoro. Queste ultime non variano per nessuno dei diversi colori del semaforo: tenersi a debita distanza e lavarsi frequentemente le mani. Nella nuova mappa del Paese, valida fino al 18 luglio, diciannove stati si troveranno a godere delle condizioni più incoraggianti, e nessuno si trova nella fascia più critica. Tutto il resto del paese si trova diviso tra il secondo e, soprattutto, il terzo grado di allarme. Stando alle statistiche di "Our world in data" il paese è, dopo Stati Uniti, Brasile e India il quarto paese al mondo per numero di morti dall'inizio della pandemia. (segue) (Mec)