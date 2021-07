I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: rimandata alla prossima settimana l'approvazione del bilancio 2021 - E’ stata rimandata - per l’ennesima volta - alla prossima settimana, per la precisione a lunedì 12 luglio, la sessione parlamentare per approvare il bilancio unitario dello Stato libico per il 2021. Secondo quanto riferito dal sito web d’informazione libico “Fawsel media”, l'adozione del bilancio si terrà solo “se il governo presenterà gli emendamenti richiesti”, altrimenti i deputati voteranno il testo proposto dalla Camera dei rappresentanti che prevede un budget inferiore a 75 miliardi di dinari (14 miliardi di euro) e che non include il capitolo quinto relativo alle spese di emergenza. Secondo la stessa fonte, l’aereo con la delegazione del governo di Tripoli lascerà la città di Tobruk, nella Libia orientale, oggi alle ore 16. (segue) (Res)