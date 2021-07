© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Corte economica di Ismailia approva revoca del sequestro portacontainer Ever Given - La Corte economica della città di Ismailia, circa 100 chilometri a nord-est del Cairo, in Egitto, ha approvato la richiesta dell’Autorità del Canale di Suez (Sca) di revocare il sequestro della portacontainer Ever Given. La partenza della nave alla volta di Rotterdam è in programma domani. Nelle scorse settimane, la Sca aveva rivelato di aver raggiunto con la società proprietaria della portacontainer, Shoei Kisan Kaisha, un accordo per un risarcimento da 540 milioni di dollari per le perdite subite durante il blocco del Canale di Suez tra il 23 e il 29 marzo. Secondo i dati diffusi da Sca, l’Egitto ha perso tra i 12 e i 15 milioni di dollari di entrate al giorno durante il blocco del canale. (Res)