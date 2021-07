I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: attesa missione "tecnica" Ue, primo esame per amministrative novembre - È attesa per oggi in Venezuela la missione "tecnica" con cui l'Unione europea dovrà decidere se mandare una missione di osservatori alle elezioni amministrative di novembre. Una visita che l'Alto commissario per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, aveva annunciato a metà giugno valutando condizioni di "possibile apertura" che si stavano creando nel Paese. La presenza di qualificati osservatori internazionali è da sempre una delle richieste avanzate dalle opposizioni al governo di Nicolas Maduro per sperare in elezioni "eque" e "trasparenti". Una condizione che da sola non sarà sufficiente a riportare alle urne l'intero fronte anti governativo, in attesa piuttosto di potersi esprimere in nuove elezioni presidenziali, ma che può comunque schiudere diversi interessanti scenari. Il coinvolgimento dei Ventisette potrebbe aprire un primo varco nel sistema elettorale venezuelano, sin qui blindato, rendendo più difficile passi indietro in futuri appuntamenti di più ampia portata. L'eventuale riscontro positivo da Bruxelles, inoltre, potrebbe pesare sul percorso disegnato da Ue, Stati Uniti e Canada per alleviare la sanzioni su Caracas. D'altro canto i tecnici arrivano in Venezuela all'indomani di nuovi arresti contro funzionari di ong, già oggetto di "preoccupazione" della rappresentanza Ue a Caracas. (segue) (Res)