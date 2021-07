I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: tre morti in nuovo attacco armato nell'ovest del Paese - Tre persone sono morte in un attacco armato nel dipartimento di Tolima, nell’ovest della Colombia. Lo denuncia l’Istituto di studi per lo sviluppo e la pace (Indepaz), secondo cui l’attacco è avvenuto il 4 luglio nel municipio di Espinal. Le vittime, tre uomini di cui due venezuelani, presentavano spari in diverse parti del corpo. La Defensoria del Pueblo, agenzia preposta alla protezione dei diritti umani, ha messo in guardia dall’alto livello di violenza nella zona, provocato dalla presenza di strutture armate e dallo scontro tra di loro per il controllo dei traffici illeciti. Secondo Indepaz sono 48 gli attacchi armati registrati in Colombia nel solo 2021. (segue) (Res)