I fatti del giorno - America Latina (3)

- Argentina: giustizia decreta fallimento società Correo Sa della famiglia Macri - Le autorità giudiziarie argentine hanno decretato il fallimento della società di servizi postali Correo Sa di proprietà della famiglia dell'ex presidente Mauricio Macri. Il giudice Marta Ciruli ha preso atto in questo modo dell'esito negativo del tentativo di concordato con i creditori per la ristrutturazione di debiti per circa 60 milioni di dollari accumulati negli ultimi venti anni principalmente con lo Stato argentino. L'ultima offerta dell'attuale consiglio di amministrazione della società per evitare il fallimento era stata di circa 9 milioni di euro, offerta che i maggiori creditori hanno ritenuto insufficiente e inadeguata agli interessi e la svalutazione accumulati. (segue) (Res)