I fatti del giorno - America Latina (4)

- Usa-Venezuela: Biden rinnova sostegno al "presidente" Guaidò, bene sforzi per transizione democratica - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato il pieno sostegno a Juan Guaidò, considerato "presidente legittimo" del Venezuela, elogiandone lo sforzo in favore di una "transizione pacifica e democratica". In una lettera recapitata lunedì, in occasione della festa locale dell'Indipendenza, Biden ha sottolineato "l'enorme lavoro" compiuto da Guaidò, sotto la cui "leadership, e assieme ai rappresentanti della società civile", si stanno "preservando gli ideali di libertà, democrazia e sovranità". Gli Usa - durante l'amministrazione Trump -, sono stati i primi a riconoscere Guaidò, in quanto speaker dell'Assemblea nazionale, come legittimo presidente del governo "ad interim" del Venezuela. Oggi, non riconoscendo come legittime le elezioni legislative di dicembre 2020, Washington continua a considerare vigente il Parlamento presieduto da Guaidò. Pur ribadendo la richiesta proprio di Trump di un cambio radicale rispetto al "regime" di Maduro, l'amministrazione Biden ha lavorato per coltivare un canale alternativo alla pressione tramite sanzioni. (segue) (Res)