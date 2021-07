© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: "Wall Street Journal", il governo valuta una stretta sulle quotazioni all'estero - La Cina irrigidirà le regole per le aziende che cercano di vendere azioni all'estero e rafforzerà la supervisione delle stesse. Lo riferisce il "Wall Street Journal", in riferimento ai recenti avvenimenti che hanno coinvolto la società cinese di servizi di trasporto urbano Didi Chuxing, la cui app è stata oscurata dopo che la compagnia ha raccolto quattro miliardi di dollari alla borsa di New York in una delle più grandi offerte pubbliche iniziali (Ipo) dai tempi della quotazione di Alibaba del 2014. Il governo cinese ha indetto nuove linee guida secondo cui le autorità di controllo dovranno approfondire la revisione e i regolamenti "sulla sicurezza dei dati, il flusso di dati transfrontalieri e la gestione di altre informazioni riservate". Le linee guida sono state redatte nel contesto di "profondi cambiamenti nell'ambiente economico e finanziario", in un quadro che vede "una crescente illegalità nel mercato dei capitali, che ha reso il controllo normativo più difficile". (segue) (Res)