- Taiwan: ministero Esteri Cina, da vice premier Giappone "parole pericolose e sbagliate" - Le recenti dichiarazioni del vice premier del Giappone Taro Aso a proposito di Taiwan sono "estremamente sbagliate e pericolose" e minano le basi politiche dei legami con la Cina. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian. Ieri il vice primo ministro di Tokyo ha detto che il Giappone difenderebbe l'isola di Taiwan assieme agli Stati Uniti in caso di guerra, aggiungendo che "una eventuale invasione di Taiwan da parte della Cina verrebbe interpretata da Tokyo come una minaccia alla sopravvivenza del Giappone, e che per tale ragione il Paese schiererebbe le proprie forze di difesa a fianco degli Stati Uniti per difendere l'Isola" secondo il principio della cosiddetta "autodifesa collettiva". Le restrizioni costituzionali all'impiego delle forze armate vincolano la mobilitazione delle Forze di autodifesa giapponesi alle sole esigenze di difesa nazionale; nel 2015, però, il governo del primo ministro di allora, Shinzo Abe, ha varato una serie di norme di sicurezza che espandono il concetto di difesa alla minaccia della sicurezza nazionale e alla difesa degli alleati. (segue) (Res)