- Indonesia: ministro Pandjaitan, contagi giornalieri potrebbero superare quota 40 mila - I contagi giornalieri da Covid-19 in Indonesia potrebbero superare quota 40 mila nei prossimi giorni. È l’avvertimento del ministro coordinatore per gli Affari marittimi e gli Investimenti, Luhut Pandjaitan, che in conferenza stampa ha dichiarato che il governo si sta preparando “al peggior scenario possibile”. “I numeri continuano a crescere. Ieri ci sono stati 29 mila contagi, ma prossimamente potrebbero arrivare a 40 mila o oltre”, ha affermato il ministro. “Per questo motivo, ci stiamo preparando a qualsiasi tipo di scenario in termini di farmaci, scorte di ossigeno e posti letto in ospedale. A chi dice che abbiamo bisogno di aiuto dall’estero, dico che abbiamo comunicato sia con Singapore che con la Cina. Abbiamo anche parlato con altre fonti. Abbiamo fatto tutto quel che potevamo”, ha detto ancora Pandjaitan senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. (segue) (Res)