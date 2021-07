© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: il Partito socialista del popolo si scinde a poco più di un anno dalla nascita - Il Partito socialista del popolo (Psp) del Nepal si scinde a poco più di un anno dalla nascita. I leader delle sue due correnti, Mahantha Thakur e Upendra Yadav, hanno firmato un documento di separazione, dopo un fallito tentativo di riconciliazione davanti alla Commissione elettorale. La Commissione formerà un collegio che terrà delle udienze per stabilire a chi spetteranno il nome e il simbolo. La spaccatura tra i socialisti è emersa chiaramente in occasione nella crisi politica in corso nel Paese: la fazione di Thakur sostiene il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli; quella di Yadav si oppone al premier. Undici esponenti del Psp legati a Thakur erano stati nominati ministri da Oli, nomine invalidate dalla Corte suprema. (segue) (Res)