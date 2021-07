© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tagikistan: Rahmon mobilita 20 mila riservisti e li invia al confine con l’Afghanistan - Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha mobilitato 20 mila riservisti dell’esercito per rafforzare la sicurezza al confine con l’Afghanistan, nei cui distretti settentrionali è in corso un’offensiva dei talebani che nei giorni scorsi ha costretto oltre mille militari e combattenti afgani a cercare rifugio nel Paese dell’Asia centrale. Il leader tagiko ha anche fatto sapere in un comunicato di aver discusso nelle ultime ore la situazione con diversi leader mondiali, tra i quali il presidente russo Vladimir Putin e l’afgano Ashraf Ghani. Secondo quanto reso noto da Dushanbe, Putin ha assicurato a Rahmon che la Russia è pronta a sostenere il Tagikistan a stabilizzare il confine se necessario. Rahmon ha anche avuto un nuovo contatto con i presidenti di Uzbekistan e Kazakhstan, rispettivamente Shavkat Mirziyoyev e Kassym-Jomart Tokayev. (Res)