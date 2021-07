Lavoro: Fim Cisl su Whirlpool, il tempo venga speso per soluzione occupazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è da poco concluso l’incontro in video conferenza con il ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza Whirlpool, tra le organizzazioni sindacali e istituzionali alla presenza del viceministro Alessandra Todde. Lo rende noto Fim Cisl. "Come Fim Cisl continuiamo a ribadire che le ulteriori 13 settimane di cassa integrazione sono necessarie per lavorare ad una soluzione occupazionale per i 340 dipendenti Whirlpool di Via Argine", dichiara il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis. "Bene quindi il fatto che il Mise abbia preso tempo e al contempo si è fatto garante che l'azienda non aprirà la procedura di licenziamento in attesa dell'incontro del 14 luglio. Per quella data - prosegue - ci aspettiamo che il ministero lavori per portare al tavolo una soluzione occupazionale seria per le lavoratrici e i lavoratori del sito Whirlpool di Napoli. Come Fim Cisl ribadiamo la necessità di un intervento complessivo sul territorio campano che dia risposte alle troppe e numerose crisi industriali della Regione. Le risorse del Pnrr dovranno essere utilizzate per recuperare e reindirizzare il tessuto industriale regionale con una prospettiva di medio lungo periodo, a partire dalla stabilimento Whirlpool di via Argine", conclude.(Com)