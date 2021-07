Difesa: D'Uva (M5s), Milite ignoto cittadino onorario in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato Questore del Movimento cinque stelle Francesco D'Uva, membro della commissione Difesa, intervenuto in Aula in occasione della discussione generale sulla mozione per il Milite ignoto, "un Paese senza memoria è un Paese che dimentica le sue origini e, quindi, la sua storia. Ricordare è fondamentale per comprendere come siamo arrivati ad una determinata meta. La nostra libertà - ha continuato il parlamentare - è frutto del sacrificio e del sangue di donne e uomini, molto spesso giovanissimi, che hanno immolato il loro presente per il nostro futuro. Ricordare è un atto dovuto e, per questo, ho deciso di sottoscrivere la mozione sul Milite ignoto: grazie a questo provvedimento sarà riconosciuta all'Eroe, simbolo del sacrificio durante la Grande guerra, la cittadinanza onoraria negli oltre ottomila comuni italiani". L'esponente del M5s ha aggiunto: "L'obiettivo è promuovere eventi e iniziative su tutto il territorio italiano in memoria di chi si è sacrificato per il nostro Paese, mantenendo così vivo il suo ricordo. Una comunità vince le sue sfide culturali, sociali, economiche e morali solo se ha un'identità forte, se non dimentica le sue origini, se non si stanca di trasmettere alle nuove generazioni i valori e i principi che l'hanno guidata fino alla nascita di uno Stato di diritto, uno Stato sociale, uno Stato libero e democratico". (segue) (Rin)