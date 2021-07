I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Moda: al via Milano Unica, prima fiera in presenza dopo ripartenza - Tornano le fiere in presenza a Milano: si è aperta oggi a Rho la 33a edizione di Milano Unica, il salone italiano dei tessuti. "È un momento di ripartenza in cui finalmente si riaprono le porte delle fiere e torna in campo l'Italia che è capace di affermarsi nel mondo su tanti aspetti, in particolare quello della moda. Ora tutta la voglia e la capacità di fare che non abbiamo potuto esprimere in questo anno e mezzo dobbiamo metterla a terra e far decollare il Paese", ha esortato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto all'inaugurazione in video collegamento. Entusiasmo manifestato anche dall'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo. "Sono molto emozionato oggi. Venire questa mattina nel quartiere di Rho e vedere espositori e visitatori dopo 16 mesi (salvo una piccola parentesi) è una grande emozione per chi fa fiera", ha detto Palermo, ringraziando "Milano Unica per essere stata da sempre pronta a ripartire e le imprese che l'hanno seguita". Le aziende espositrici, infatti, sono in crescita del 27 per cento rispetto all'edizione di settembre 2020: sono 270, di cui 224 italiane e 46 straniere. (segue) (Rem)