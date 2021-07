I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: arresti e perquisizioni dei Nas per bancarotta fraudolenta di farmacie - Realizzavano ingenti profitti, accaparrandosi farmacie in tutta Italia, da mandare in bancarotta, tramite l'acquisizione di finanziamenti e altre risorse, che poi sottraevano. Questo lo schema di un sodalizio criminale scoperto nell’operazione “Finfarma” dai carabinieri del Nas di Milano, che hanno arrestato ieri tre persone – adesso agli arresti domiciliari – responsabili di associazione per delinquere, falsità ideologia, trasferimento di valori e bancarotta fraudolenta. L'organizzazione criminale – capeggiata da Fabio Calì, un 54enne pregiudicato – aveva dato il via a un'opera di rastrellamento delle farmacie sul territorio, con il progetto di arrivare a un totale di cento attività, con un fatturato di 164 milioni di euro, nel 2023. (segue) (Rem)