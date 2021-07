I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Sanità: all’Ospedale di Bergamo trapianti 6 in meno di 24 ore - Lunedì 21 giugno, solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno. Lo è stato anche per il Papa Giovanni XXIII, dove l’inizio dell’estate ha segnato anche l’incipit di una maratona chirurgica scandita da 6 trapianti in 24 ore e terminata all'alba del 23 giugno. “Questa maratona chirurgica conferma la storica competenza dell’Ospedale di Bergamo nel campo dei trapianti e la straordinaria capacità dei nostri professionisti di lavorare in team – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII –. Non siamo nuovi a performance di questo tipo, soprattutto durante i periodi estivi, ma questa volta, dopo i mesi bui dell’emergenza Covid, questi risultati appaiano ancora più limpidi e significativi”. Tutto inizia nel primo pomeriggio del 21 giugno, quando al Centro trapianti di cuore dell’Ospedale di Bergamo arriva la segnalazione di una donazione di cuore idonea per una giovane paziente di 21 anni, affetta da una grave cardiopatia congenita, che dall’inizio del mese di marzo è ricoverata in Cardiochirurgia per l’aggravarsi delle sue condizioni, tanto da necessitare di una terapia con infusione continua di farmaci per via endovenosa. La ragazza aveva già subito un trapianto 15 anni fa, ma il suo cuore nuovo aveva sviluppato un rigetto cronico talmente grave che solo le cure intensive riuscivano a mantenerla in vita. (Rem)