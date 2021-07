Lazio: Avenali, bene nuovo bando dedicato ai Piccoli comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre affermato che i nostri Piccoli comuni rappresentano dei veri e propri scrigni di biodiversità dove l’intreccio tra natura, cultura, storia e tradizioni, si esprime alla massima potenza, trovandone conferma ogni giorno". Lo dichiara in una nota Cristiana Avenali, responsabile Piccoli comuni della Regione Lazio. "Questo nuovo bando 'Un Paese ci vuole', il terzo esclusivamente dedicato ai piccoli Comuni - aggiunge - sulla riqualificazione territoriale, concentrerà la propria attenzione nei confronti dei partecipanti che cureranno soprattutto questi temi e saranno i progetti particolarmente capaci di valorizzare questo intreccio, quelli che verranno premiati. Il successo enorme di tutti gli altri bandi non ci fa temere sulla partecipazione, ma la sfida che stiamo giocando e che con la generosità e bravura dei Piccoli Comuni porta ogni giorno risultati esaltanti, è avere una qualità della progettualità sempre più alta con progetti sempre più replicabili ed in rete. La messa in rete, la cooperazione, rappresentano sicuramente chiavi di successo".(Com)