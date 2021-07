Sicurezza: Gabrielli, serve una strategia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di sicurezza occorre creare "una strategia nazionale, una modalità con cui tutto questo mondo che fa parte di un percorso in cui tutti noi crediamo, o le conseguenze saranno molto più problematiche di quanto si possa pensare". Lo ha detto Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio in occasione del convegno "Agenzia per la sicurezza nazionale: asset strategico per l'Italia digitale", in Senato. "Gli esiti di un incidente stradale li vediamo, dell'attentato terroristico abbiamo una rappresentazione devastante, il virtuale invece non sembra provocare problemi", ha aggiunto Gabrielli. (Rin)