Difesa: Fd'I, nostro dovere omaggiare Milite ignoto

- I deputati di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino, componenti della commissione Difesa della Camera, affermano che "tanti giovani persero la vita nel conflitto del 1915-18 e in quella occasione molti commilitoni condivisero per la prima volta non solo le trincee, ma anche la comune cittadinanza italiana anche se con lingue e dialetti diversi. Lo scorso marzo - continuano i parlamentari in una nota - la commissione Difesa della Camera ha approvato una risoluzione, sottoscritta da tutte le forze politiche, che impegna il governo a organizzare un viaggio della memoria con un treno d'epoca che ripercorre l'identico percorso con le stesse tappe e gli stessi tempi di quello che portò il Milite ignoto a Roma. Un impegno sicuramente simbolico, se pensiamo che il modo migliore per onorare i militari caduti è lavorare per chi è in vita". Gli esponenti di Fd'I aggiungono: "È nostro dovere conoscere la nostra storia e le nostre radici se vogliamo essere cittadini consapevoli e protagonisti del nostro domani e omaggiare il Milite ignoto significa dare forza al senso di dovere e all'amor di patria, raccontando il mito degli eroi che amarono l'Italia". (Com)