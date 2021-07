Speciale infrastrutture: da Regione Lombardia stanziati 5,1 milioni per finanziare piano riqualificazione dei Navigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia stanzia 5 milioni e 138mila euro per finanziare un piano quinquennale di riqualificazione dei Navigli Lombardi. Di questi, 3 milioni e 200mila euro sono destinati ai Navigli Grande e di Paderno e un milione e 850mila euro ai Navigli Martesana e di Pavia, mentre 88mila euro finanzieranno attività di vigilanza e di manutenzione ordinaria. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Risorse che si aggiungono al milione e 800mila euro deliberati recentemente per interventi sulle sponde del Naviglio Grande nella tratta tra Albairate, Vermezzo e Gaggiano (Milano). "Mettiamo in campo investimenti importanti - commenta l'assessore Terzi - per riqualificare e valorizzare un patrimonio unico come quello dei Navigli Lombardi. Finanziamo il piano di interventi infrastrutturali 2021-2025 proposto dal consorzio di bonifica Est Ticino-Villoresi: dal consolidamento delle sponde alla realizzazione di manufatti, dalla messa in sicurezza delle conche di navigazione al ripristino dei percorsi ciclopedonali lungo le alzaie, solo per fare alcuni esempi. In questo modo favoriamo la fruizione dei canali per le diverse finalità: navigazione, agricoltura, turismo". Stanziati 3 milioni e 200mila euro per il rifacimento di tratti spondali e strutture per la navigazione, ripristino e messa in sicurezza dei percorsi lungo le alzaie dei Naviglio Grande e di Paderno. (Com)