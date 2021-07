Puglia: Delli Noci, a settembre torna l'evento innovazione Mam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo all'aeroporto di Grottaglie, dal 22 al 24 settembre 2021, per la prima volta in Italia e in Puglia, il Mediterranean Aerospace Matching (Mam), tre giorni di tavole rotonde, incontri b2b e dimostrazioni di volo, un'opportunità unica per Pmi e startup innovative di incontrare investitori internazionali e rappresentanti delle principali industrie aerospaziali. L'annuncio in una nota della Regione: "A promuovere l'evento, nell'ambito delle iniziative a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell'area di Taranto, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Ice-Agenzia e la Regione Puglia, in collaborazione con Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e Asi (Agenzia Spaziale Italiana), ad idearlo e progettarlo il Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta)". Inizialmente programmato per il 25-27 marzo 2021 e successivamente annullato per la pandemia, l'evento è stato riproposto con un nuovo formato ibrido che vede tra i suoi organizzatori, oltre al Dta ad Ice-Agenzia, Asi ed Enac, anche Aeroporti di Puglia (AdP), Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) e Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo. (segue) (Ren)