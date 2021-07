Puglia: Delli Noci, a settembre torna l'evento innovazione Mam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuore della manifestazione il ruolo delle startup e delle Pmi innovative nel campo aerospaziale, in particolare nel settore dell'advanced air mobility e delle smart city con un focus su piattaforme non pilotate, infrastrutture per il controllo e la gestione dello spazio aereo e tecnologie spaziali applicate ai droni. Mam 2021 sarà un "villaggio" ibrido, animato per tre giorni da convegni e tavole rotonde sui temi legati al ruolo dello spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da dimostrazioni di volo di droni che avranno il pregio di svelare i vantaggi dell'utilizzo di queste tecnologie per l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la navigazione satellitare e tanto altro. Inoltre Mam rappresenterà un'opportunità rilevante di incontro tra startup e Pmi ed il sistema finanziario internazionale, quello dei fondi di investimento e le più grandi imprese del settore aerospaziale. Attraverso la piattaforma digitale Fiera Smart 365, infatti, l'Ice-Agenzia, grazie alla propria rete di uffici all'estero, metterà le startup e le imprese italiane in contatto con operatori stranieri selezionati. (segue) (Ren)