Puglia: Delli Noci, a settembre torna l'evento innovazione Mam (3)

- L'assessore regionale Alessandro Delli Noci ha detto: "Annunciamo con particolare soddisfazione la realizzazione del primo grande evento aerospaziale in Puglia organizzato da tempo e interrotto dall'emergenza sanitaria. Il Mam per tre giorni metterà la Puglia aerospaziale al centro del mondo". Quindi ha aggiunto: "Il Mediterranean Aerospace Matching è l'espressione ultima del rilevante investimento in un settore, l'aerospazio, che la Regione Puglia considera altamente strategico. Un impegno che nelle ultime due programmazioni dei fondi strutturali ha generato investimenti per circa 400 milioni di euro attraverso gli strumenti di agevolazione regionali che si aggiungono alla partecipazione, da 15 anni a questa parte, a tutti i principali eventi fieristici internazionali dedicati. Adesso, per la prima volta, ne abbiamo uno tutto pugliese". (Ren)