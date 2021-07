Bernabei: Giorgetti, oggi mancano personaggi come lui capaci di indirizzare i politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Probabilmente oggi, nel mondo in cui viviamo, mancano politici di razza, ma mancano anche coloro che circondano, suggeriscono ed indirizzano i politici stessi. Mancano personaggi come Ettore Bernabei". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in occasione della presentazione, nella sala capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, del libro di Pietro Meucci "Ettore Bernabei e il primato della politica. La storia segreta della Dc nei diari di un protagonista". "Oggi Ettore Bernabei sarebbe probabilmente uno specialista del web ed avrebbe intuito che da lì passano messaggi che in qualche modo condizionano la società", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo. (Rin)