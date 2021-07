Lituania-Polonia: ministro Esteri Rau rinvia arrivo a Vilnius a causa maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, che avrebbe dovuto recarsi oggi in Lituania, è stato costretto dal maltempo a rientrare a Varsavia. Rau avrebbe dovuto cominciare oggi una visita di due giorni nel Paese, durante la quale partecipare a due eventi internazionali e incontrare i rappresentanti della comunità polacca in Lituania. Secondo quanto riferiscono rappresentanti del suo dicastero all’agenzia di stampa “Pap”, l’aereo che lo stava trasportando a Vilnius ha invertito la rotta ed è tornato a Varsavia a causa di difficili condizioni atmosferiche in Lituania. Alla luce di ciò, il programma della visita del ministro e della delegazione polacca è stato modificato. Rau raggiungerà Vilnius in auto e incontrerà gli altri ministri degli Esteri del Triangolo di Lublino verso le ore 22. (segue) (Vap)