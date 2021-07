Roma metropolitane: Bordoni (Lega), città in sofferenza e Raggi perde tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La stazione appaltante della Metro C al collasso e con la maggior parte dei dipendenti in cassa integrazione gli uffici restano chiusi quattro giorni su cinque". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Ci vuole proprio un bel coraggio da parte degli esponenti della Giunta Raggi a parlare di progetti in tema di trasporti per la Capitale - aggiunge Bordoni -. L'azienda di progettazione e stazione appaltante di Roma Capitale non riceve commesse da sei mesi e se il Comune non approverà i bilanci 2019, 2020 il liquidatore sarà costretto a portare i libri in tribunale: un quadro di incertezza di prospettive che ha inficiato i servizi erogati dall'azienda e soprattutto umiliato le professionalità dei dipendenti. Ed è inammissibile veder coinvolta l'Assemblea capitolina ancora una volta in modo frettoloso e superficiale ignara delle prospettive di Roma Metropolitane. Davanti a questo quadro sconcertano il silenzio della sindaca Raggi e dell'assessore Lemmetti, le conseguenze ricadranno ancora una volta sui cittadini romani in attesa di opere e infrastrutture che non vedranno mai luce grazie alla ottusità e alla totale inesperienza i chi sta paralizzando l'intera città", conclude Bordoni. (Com)