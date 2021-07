Roma: "Luci sul Tempio di Adriano", Tagliavanti (Cciaa), serata segna ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna "Luci sul Tempio di Adriano", l’installazione di videoproiezioni curata da Paco Lanciano, promossa dalla Camera di Commercio e inaugurata il 12 luglio 2018 che ha fatto registrare un notevole successo di pubblico. Secondo le rilevazioni effettuate mediante Analytics Telco, nel primo anno di attività, nell’ora della proiezione, erano passate davanti alle colonne del Tempio 661.173 persone di oltre 100 nazionalità. Ogni sera dopo il tramonto sarà possibile assistere allo spettacolo in piazza di Pietra. Lo comunica in una nota la Camera di Commercio di Roma. "La serata di ieri, alla quale ha preso parte la sindaca Virginia Raggi, ha fatto registrare la partecipazione straordinaria della scrittrice Nadia Terranova che ha dedicato il suo intervento all’opera di Marguerite Yourcenar a 70 anni dalla pubblicazione del suo capolavoro 'Memorie di Adriano'. E’ stata poi la volta del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, che ha coinvolto il pubblico in una riflessione dedicata al nostro Pianeta. L’esibizione dei Solisti del Progetto 'Fabbrica'- Young artist program del Teatro dell’Opera di Roma, accompagnati al pianoforte dal maestro Ramon Theobald, ha concluso la serata in piazza di Pietra alla quale hanno assistito 250 spettatori". (segue) (Com)