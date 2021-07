Roma: "Luci sul Tempio di Adriano", Tagliavanti (Cciaa), serata segna ritorno alla normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fortemente voluto questo evento - ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti - perché pensiamo che possa rappresentare un simbolo della ripresa e del ritorno alla normalità della nostra città dopo il lockdown. La fine della pandemia ci insegna che il valore della cultura, così come quello dell’innovazione, è destinato ad avere un peso sempre più rilevante. Ecco perché, come Camera di Commercio siamo fortemente convinti che la cultura e l’innovazione, strettamente legata alla sostenibilità, siano i driver di sviluppo della Roma del futuro. Per questo continuiamo a sostenere e a collaborare con le principali Istituzioni culturali della Capitale, dal Teatro dell’Opera a Musica per Roma, a Cinema per Roma. Sul fronte dell’innovazione la Camera di Commercio opera secondo una duplice linea di intervento: in primo luogo con il sostegno economico soprattutto alle piccole imprese, per favorire i processi di innovazione; in secondo luogo per la diffusione della cultura digitale attraverso il PID (Punto impresa digitale) e l’organizzazione del più importante evento europeo sull’innovazione, Maker Faire Rome, la cui nona edizione si terrà dall’8 al 10 ottobre prossimi". (segue) (Com)