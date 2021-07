Roma: "Luci sul Tempio di Adriano", Tagliavanti (Cciaa), serata segna ritorno alla normalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La grande novità che prende il via da oggi è l’apertura dell’Hadrianeum, lo spettacolare viaggio nel tempo realizzato dal divulgatore scientifico Paco Lanciano all’interno della Sala del Tempio di Adriano - prosegue la nota della Camera di Commercio -. L'installazione, da oggi aperta al pubblico, è un’ulteriore offerta culturale rispetto al progetto Luci su Adriano ed è in grado di far vivere allo spettatore un'esperienza immersiva nella Roma Antica. Un video di 22 minuti, proposto all’interno della 'Sala delle Grida' della ex Borsa Valori, che nasce nell’ottica di una valorizzazione culturale del proprio patrimonio e, in particolare, dell’edificio che ospita la sede istituzionale della Camera di Commercio di Roma, sulla quale insistono i resti del Tempio di Adriano. L’opera è una vera e propria proiezione immersiva su pavimento, pareti e soffitto che farà viaggiare i visitatori nello spazio e nel tempo, ripercorrendo le vicende che si sono susseguite nei luoghi del tempio e della zona circostante, specchio dell’evoluzione complessiva della città di Roma. Un originale sistema di proiezione darà l’illusione di volare sulla città nelle diverse epoche e di muoversi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze. Mentre una voce narrante accompagnerà lo spettatore nel racconto, grazie a un’audioguida in otto lingue. Un’esperienza culturale e cognitiva che permetterà di costruirsi una mappa di riferimento per leggere, conoscere, capire ed apprezzare meglio il luogo in cui ci si trova. Chi è interessato può prenotarsi online sul sito della Camera". (Com)