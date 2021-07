Cooperazione: domani presentazione 20ma edizione CinemArena, progetto finanziato da Aics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In occasione del ventennale dell'iniziativa CinemArena, il progetto itinerante della Cooperazione italiana lanciato nel 2001 in Mozambico, l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) organizza una mostra che racconta, attraverso foto, video e materiale illustrativo, la storia e le peculiarità di questa iniziativa, considerata una delle "best practice" della Cooperazione italiana. Alla serata inaugurale del 7 luglio, si legge in un comunicato dell'Agenzia, parteciperanno - oltre alla responsabile Aics dell'iniziativa CinemArena, Simonetta Di Cori - il direttore dell'Aics, Luca Maestripieri, il direttore della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri, Giorgio Marrapodi, il direttore generale per gli Italiani all'estero e per le politiche migratorie, Luigi Maria Vignali, il direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Laurence Hart. L'incontro sarà condotto sul palco dell'arena del Maxxi da Paolo Fratter, giornalista di "SkyTg24" che ha partecipato a diverse campagne del CinemArena in Africa. Per l'occasione saranno proiettati due documentari (della durata di circa 20 minuti ciascuno) sulla storia del CinemArena, realizzato dalla giovanissima videomaker Francesca Rocchio e sull'edizione dedicata al tema della migrazione, realizzato dal videomaker Marco Ballerini.