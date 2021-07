Cooperazione: domani presentazione 20ma edizione CinemArena, progetto finanziato da Aics (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviato nel 2001, CinemArena è un progetto gestito e organizzato dall’Aics) che negli anni si è avvalso della collaborazione di diversi partner fra cui Overland (trasmissione di Rai1), la Ong Bambini nel Deserto e, negli ultimi tre anni, l’Oim. "Dopo 20 anni di attività posso affermare che CiemArena si è sempre rivelato un ottimo strumento di informazione che ha consentito una enorme partecipazione e un coinvolgimento attivo della popolazione a eventi serali unici nei villaggi dove abbiamo realizzato le serate", ha dichiarato la responsabile Aics dell’iniziativa CinemArena, Simonetta Di Cori. "Parlando insieme di tematiche di fondamentale importanza quali Hiv/Aids, malaria, lebbra, colera, malattie non trasmissibili (tumori e diabete), igiene, diritti delle donne, nutrizione, pericoli delle mine inesplose, rischi sulle migrazioni irregolari, siamo riusciti a favorire il dibattito su questioni di cui mai si è parlato nelle zone più disagiate e meno esposte ai media tradizionali. Come sempre succede, il dibattito ha consentito di trasmettere informazioni corrette e chiarire idee e dissipare dubbi", ha aggiunto. (Com)