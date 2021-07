Giustizia: Fumagalli (M5s), calendarizzate richieste referendum, Salvini detta agenda a Consiglio regionale lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di presidenza della commissione affari istituzionali della Lombardia ha calendarizzato per domani, mercoledì 7 luglio, il voto sulle richieste di referendum giustizia presentati dalla Lega. "L'urgenza della calendarizzazione - riferisce una nota del Movimento 5 stelle - è stata motivata dal fatto che la Lombardia vuole essere la regione capofila sul voto sulla richiesta, si prevede di far arrivare all'aula del Consiglio regionale il 13 luglio". "Evidentemente - commenta il consigliere pentastellato Marco Fumagalli - l'agenda del Consiglio regionale lombardo è dettata dal segretario della Lega Salvini e di conseguenza le istituzioni si adeguano. Le istituzioni però non dovrebbero essere alla mercè del capitano di turno e quindi chiediamo che in Consiglio sia dato ampio spazio alla discussione e al confronto sui referendum". "La Lega utilizza la maggioranza come una clava e calendarizza solo le attività che le interessano politicamente senza dare spazi alle esigenze dei cittadini portate in Consiglio dalla minoranza. Questo ha poco a che vedere sia con la democrazia diretta che con quella rappresentativa", conclude Fumagalli. (Com)