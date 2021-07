Romania: maggio 2021, fatturato commercio al dettaglio in aumento del 13,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio al dettaglio (escluso il commercio di autoveicoli e motocicli) è aumentato del 13,7 per cento in Romania nei primi cinque mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Secondo le statistiche ufficiali, tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2021 si sono registrati aumenti delle vendite di prodotti non alimentari (+ 23,2 per cento), della vendita al dettaglio di carburanti nei negozi specializzati (+ 13,8 per cento) e delle vendite di generi alimentari, bevande e tabacco (+ 4,6 per cento). Allo stesso tempo, come serie rettificata, nei primi cinque mesi dell'anno in corso, il commercio al dettaglio (escluso il commercio di autoveicoli e motocicli) è aumentato complessivamente dell'11,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A maggio 2021, il volume del fatturato del commercio al dettaglio (escluso il commercio di autoveicoli e motocicli), come serie lorda, ha registrato un balzo del 18,3 per cento, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente mentre rispetto al mese precedente ha registrato un calo del 2 per cento. (Rob)