Abruzzo: prima regione appenninica dotata di sonar Recco per soccorso alpino

L'Abruzzo è la prima regione appenninica a dotarsi del sonar Recco. Un obiettivo condiviso con tutte le istituzioni che compongono il tavolo sulla sicurezza in montagna, all'indomani della tragedia del Velino in cui persero la vita i quattro escursionisti avezzanesi a causa di una valanga. Oggi la presentazione della nuova dotazione strumentale, a L'Aquila a Palazzo Silone, alla presenza del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, dell'assessore al Bilancio e aree interne Guido Quintino Liris, del presidente del soccorso alpino Abruzzo, Daniele Perilli e del direttore dell'Agenzia di Protezione civile, Mauro Casinghini. "L'Abruzzo diventa così un riferimento nazionale – ha commentato l'assessore alle aree interne, Guido Quintino Liris -. Quella tragedia immane doveva partorire un fiore, qualcosa di positivo. Ci impegnammo dopo la triste vicenda ad istituire un tavolo permanente sulla sicurezza, da qui l'idea di dotarci di un sonar. Una giusta intuizione di cui siamo orgogliosi che ci ha portato ad essere oggi la capitale per la sicurezza in montagna, della dorsale appenninica nel centro Italia, coinvolgendo un gran numero di appassionati escursionisti che ogni anno frequentano le nostre montagne abruzzesi in una splendida natura incontaminata". Il rilevatore Recco trasportato da un elicottero, può individuare un segnale a 80 metri di distanza. Ma anche il rilevatore leggero, che si usa a mano, ha una portata importante.